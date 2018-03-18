روسيا مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين بقضية سكريبال

موسكو (وكالات)

حذرت روسيا أمس من أنها تعتزم طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على العقوبات التي فرضتها لندن وذلك على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق في انجلترا سيرجي سكريبال. وقضية التسميم التي سرعان ما تحولت الى مواجهة غير مسبوقة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، تتفاقم قبل أيام من الانتخابات الروسية التي يتوقع أن يفوز فيها فلاديمير بوتين بولاية رابعة ليواصل الحكم حتى 2024.

والرد الروسي على لندن «مرتقب من لحظة إلى أخرى» كما قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مضيفا أنه «سيتم التفكير مليا» بتدابير الرد و«ستكون مطابقة تماما لمصالح بلادنا».

وقد أعلنت يريزا ماي الاربعاء طرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجميد الاتصالات الثنائية مع روسيا في قرار وصفته موسكو بانه «غير مسؤول».

وفيما حذر رئيس المعارضة البريطانيا من حرب باردة بدون أدلة، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس إن من المرجح بشدة أن يكون بوتين بنفسه هو من أصدر قرار استخدام غاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية في هجوم على عميل روسي سابق في الأراضي البريطانية.