«الغفران»: نطالب بتدخل دولي لإجبار حكومة قطر على رد حقوقنا

جنيف (الاتحاد)

طالب نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية كي تعيد حقوق أبناء القبيلة، وعلى رأسها إلغاء قرارات إلغاء الجنسية.

وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بنادي الصحافة السويسري، أجمع النشطاء على أنه لم يعد أمامهم، في المرحلة الحالية، سوى دعوة المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، لوضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها.

وعرضت الفيدرالية فيلماً وثائقياً قصيراً يتضمن نداء من طفلة غفرانية تطالب الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، بإلغاء قرارات إسقاط جنسية آلاف الغفرانيين القطريين، وقالت «يكفي..يكفي»، في إشارة إلى طول معاناة الغفرانيين منذ أسقطت الجنسية عن 6 آلاف شخص منهم عام 1996 وبعده.

وقال جابر الكحلة المري، إن من ما حدث مع قبيلة الغفران لم يكن سوى عقاب جماعي، أدى إلى تهجير آلاف الغفرانيين إلى المنطقة الشرقية في السعودية.