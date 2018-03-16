نيويورك، لندن (أ ف ب)

تشهد الأسر الأولى في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية مفارقة كبيرة، حيث أعطت الملكة إليزابيث الثانية موافقتها على زواج حفيدها الأمير هاري، بينما أعلن دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي انفصاله عن زوجته بعد 12 عاماً.

ففي نيويورك، أكدت شركة «ترامب اورغنايزايشن»، أن دونالد ترامب جونيور، وزوجته فانيسا اللذين تزوجها العام 2005 ولهما خمسة أبناء، انفصلا. وقال الزوجان البالغان 40 عاماً في بيان نقلته ناطقة باسم الشركة العائلية التي تشرف على الإمبراطورية العقارية لأسرة ترامب: «بعد 12 عاماً من الزواج، قررنا الانفصال. نحتفظ باحترام كبير جداً لبضعنا بعضاً ولعائلتينا. لقد أنجبنا معاً خمسة أطفال رائعين، سيبقون أولويتنا. نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذه المرحلة».

وأكدت الناطقة امندا ميلر بذلك معلومات تناقلتها وسائل إعلام أميركية عدة، تفيد بأن فانيسا هايدون تقدمت الخميس بطلب انفصال «غير معتَرض عليه»، وهو إجراء يشير عادة إلى وجود اتفاق بالتراضي.

وكانت صحيفة «نيويورك بوست»، قد أشارت قبل أسابيع عدة إلى وجود خلافات زوجية بين العارضة السابقة ونجل الرئيس دونالد ترامب بسبب تنقلات دونالد جونيور الكثيرة وشغفه بخدمة «تويتر».

أما في لندن، فأعطت الملكة إليزابيث الثانية موافقتها على زواج حفيدها الأمير هاري من الممثلة الأميركية ميغن ماركل. وكتبت الملكة في رسالة موجهة إلى المجلس الخاص المكلف تقديم المشورة إليها: «أعلن موافقتي على عقد قران حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد ويلز على رايتشل ميغن ماركل».

وبموجب القانون، ينبغي على شخص هو من بين أول ستة ورثة للعرش البريطاني أن يحصل على موافقة الملكة قبل الزواج. والأمير هاري هو الخامس في ترتيب خلافة العرش بعد والده الأمير تشارلز، وشقيقه الأمير وليام وابن وابنة هذا الأخير جورج وشارلوت. وسيصبح سادساً مع ولادة الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كايت في أبريل. وبدأ الأمير هاري علاقته بميغن ماركل في يوليو 2016، وهما يقيمان في أحد أجنحة قصر كنسينغتون، حيث يعيش أيضاً الأمير وليام وعائلته. وسيتزوج الأمير هاري في 19 مايو في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور قرب لندن. واستعداداً للزواج، تعمدت ميغن ماركل في الكنيسة الأنجليكانية، وشاركت الاثنين الماضي للمرة الأولى في مناسبة رسمية بحضور الملكة إليزابيث.