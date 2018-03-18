السعي وراء السعادة لا يجعلك أكثر فرحاً



تاريخ النشر: السبت 17 مارس 2018 تورونتو (د ب أ) إن من يسعى بشكل حثيث وراء السعادة لن يصبح بالضرورة أكثر سعادة، لأنه سيشكو باستمرار من فقدان الوقت. هذا ما توصلت إليه على الأقل دراسة أميركية نُشرت في دورية «فيزيكونوميك بولوتين أند ريفيو» بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يحل في 20 مارس الحالي. فقد أظهرت الدراسة أن الذين يبذلون الكثير من الجهد في القيام بأمور متنوعة للغاية، بغرض أن يصبحوا أكثر سعادة ينزلقون في الغالب في دوامة سلبية يخرجون منها أقل رضى عن حالهم عن ذي قبل. ورصد الباحثون عبر أربعة استطلاعات أجروها عبر الإنترنت، شملت كل منها ما يتراوح بين 100 و300 فرد، أن الأفراد، الذين يرون أن البحث عن السعادة يتطلب انخراطاً شخصياً في القيام بأمور متعددة، يشكون من فقدان الوقت على وجه الخصوص.