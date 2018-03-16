العامري: التكريم وسام فخر.. يضاعف مسؤوليتي

عصام أبو القاسم (الشارقة)

تواصلت مساء أمس الأول، الفعاليات المصاحبة للدورة الثامنة والعشرين من أيام الشارقة المسرحية، حيث استضافت صالة المؤتمرات في قصر الثقافة، حفل الشخصية المحلية المكرمة: الفنان محمد العامري.

وتحدث العامري في الحفل، الذي أداره الفنان البحريني ياسر سيف، عن بداياته، لافتاً إلى أنه حظي بعناية خاصة من الفنان عبدالله المناعي. وقال: «ساعدني أستاذي المناعي كثيراً، واختصر لي الطريق.. وعبره تعرفت على أبجديات العمل المسرحي وتفاصيله، اشتغلت في الديكور والصوت والإضاءة وخبرت ما خبرت منها بفضل عملي معه».

وذكر العامري قائمة من أساتذته الذين أعانوه في مشواره، ومنهم الراحل العراقي قاسم محمد، والسوداني يحيى الحاج، والكاتب العراقي عبدالإله عبد القادر والتونسي الراحل منصف السويسي.

وحول انطلاقته مع المسرح، قال العامري إنه خاض تجربة إخراجية أولى عبر نص للكاتب أحمد بورحيمة. وأشار إلى أنه خاض تجربة أخرى مع بورحيمة، قبل أن ينتقل للتعاون مع الكاتب إسماعيل عبدالله.

وغلب الإطراء على الشهادات التي قدمت من الحضور في الحفل، فقالت الفنانة شمعة محمد إنها تعتبر العامري أحد أبنائها. وتوجهت الفنانة السورية جيانا عيد بالتهنئة للعامري، الذي وصفته بـ«المشاكس والمغامر، ولكن الأصيل أيضاً الذي لم يتخل عن مفردات بيئته المحلية».

«تكريمك يعني أنك في الطريق الصحيح»، هكذا قال الممثل البحريني إبراهيم بحر، مشيداً بتجربة العامري المتميزة، فيما ذكر الفنان الجزائري عبد الناصر خلاف أنه كان حريصاً على الحضور لهذه الدورة من المهرجان لمتابعة مناسبة تكريم العامري.

أما الفنان الكويتي خليفة الهاجري، فامتدح إخلاص العامري لأساتذته من المسرحيين الإماراتيين والعرب. وقال الفنان الإماراتي أحمد الجسمي: «إن تكريم العامري هو تكريم لي».

وقدم الفنان البحريني عبدالله يوسف مداخلة مفعمة بالثقة في المسار الإخراجي للعامري.