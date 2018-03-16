نورة الكعبي وفرانسواز نيسين تبحثان تعزيز التعاون الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في العاصمة الفرنسية باريس، مع فرانسواز نيسين، وزيرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، آخر المستجدات حول مبادرة «الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي 2018».

وتناول اللقاء أطر التعاون الثقافي بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة بينهما لتسليط الضوء على المكونات الثقافية والأدبية التي يتمتعان بها.

وتعليقاً على اللقاء، قالت نورة الكعبي: «تجمعنا بفرنسا علاقات ثنائية مميزة على جميع المستويات، حيث ارتكز الجانب الثقافي على هذه العلاقة الطيبة، واستطاع من خلالها أن يصنع مزيجاً ثقافياً فريداً وتقارباً مجتمعياً بين البلدين. ونتطلع إلى مزيد من التعاون الثقافي المثمر بين البلدين خلال الأعوام المقبلة، والذي يتخذ من الابتكار والإبداع الثقافي عنواناً له».

من جهتها قالت فرانسواز نايسين، إن بلادها والإمارات قررتا توسيع الشراكة الثقافية التي تجمعهما من خلال مشاريع تعاون جديدة تشمل مجالات ثقافية أخرى، وذلك يأتي مدفوعا بالنجاح الكبير لمشروع متحف اللوفر أبوظبي.

وأضافت أن لقاءها مع الكعبي، تناول ملفات التعاون القائم بين البلدين وعلى رأسها متحف اللوفر أبوظبي وأنه تم الاتفاق على توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل السينما والموسيقى.

وقالت «تناولت المباحثات أيضا معهد العالم العربي وجناح الإمارات في معرض باريس الدولي للكتاب». كما التقت الكعبي مع أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، وبحثت معها سبل تعزيز رعاية الكفاءات وتبادل المعارف، كما بحث الطرفان التعاون حول حماية المواقع الأثرية والثقافية المهددة والمعرضة للخطر أو التدمير في مناطق النزاع حول العالم. واجتمعت الكعبي مع جان دو لوازي، رئيس متحف «قصر طوكيو»، لبحث مشروعات التعاون المشترك بين متاحف الإمارات ومتحف قصر طوكيو.