مسرح يطلب مقاتلين سابقين مع داعش للتمثيل في عرض

أ ف ب

أثار مسرح بلجيكي الجدل بنشره إعلانا يطلب فيه ممثلين لعرض قيد التحضير، يُشترط أن يكونوا مقاتلين سابقين في تنظيم داعش الإرهابي، ما اضطره إلى تقديم اعتذاره من الجمهور.

وأقر القيّمون على المسرح، الواقع في مدينة "غنت"، أن الإعلان أوحى بأن العرض يمجّد مقاتلي التنظيم المتطرّف الذي لم تسلم بلجيكا من إرهابه.

وأثارت هذه الفكرة للمخرج السويسري ميلو رو جدلا. وقال وزير الثقافة في الإقليم الفلمنكي سفين غاتز إن "الحريّة الفنيّة ينبغي أن تقف عند بعض الحدود".

وبدأت هذه القضية قبل أيام حين نشرت إعلانات قصيرة في مجلّة محلية جاء فيها "هل قاتلتم من أجل قناعاتكم؟ هل قاتلتم من أجل تنظيم داعش أو في سبيل أديان أخرى؟، تقدّموا إلينا".

وبلغ عدد البلجيكيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش المتشدد نحو 400، وذلك بين العامين 2013 و2014، وهو ما جعل بلجيكا من أكثر الدول تصديرا لمقاتلي التنظيم المتشدد.