السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبي

دبي (وام)

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لتنظيم سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يمثل بروفة للمشاركين في سباق القفال الـ 28 يوم السبت المقبل بشواطئ دبي.

ويأتي الحدث الكبير ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018، وكتاسع الفعاليات التي احتضنها وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام زايد 2018.

وكان مقرراً أن ينطلق هذا السباق الكبير نهاية شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الظروف الجوية وحالة البحر حينها، دفعت اللجنة المنظمة في النادي إلى اتخاذ قرار تأجيل إلى موعد السباق ليقام في موعده الجديد.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير والمرتقب غداً، حيث يستمر التسجيل يومياً في مقر النادي بالميناء السياحي حتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.

ومن المنتظر أن تباشر اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز للسباق الكبير، في الساعات القادمة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها سلطة مدينة دبي الملاحية والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع» والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومجموعة نخيل البحرية ومؤسسة دبي للإعلام «قناة دبي الرياضية».

وقال محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس إدارة النادي يحرص دائماً على إنجاح كافة الفعاليات والأحداث الرياضية التي ينظمها على مدار الموسم الرياضي البحري.. مشيراً إلى أن سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يأخذ أهمية خاصة وكبيرة لدى جميع النواخذة والملاك، كونه البروفة الأخيرة قبل إقامة عرس الموسم سباق القفال السنوي.

وأكد أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبعد النجاح الذي تحقق في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والتي أقيمت قبل أسابيع، يأمل في مواصلة النجاح من خلال إنجاح حدث الجولة الثانية اليوم، بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تحرص دائما على إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي.

ودعا محمد عبد الله حارب كل النواخذة والملاك الراغبين في المشاركة في السباق، الحرص على استكمال إجراءات التسجيل واستلام كراسة الشروط واللوائح الخاصة من قسم التسجيل في السباق قبل إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة السفن المشاركة في السباق.