263 لاعباً في ملتقى الشارقة الدولي الثامن لقوى المعاقين

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً فعاليات النسخة الثامنة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، والذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بالشارقة خلال الفترة من 18-20 مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

ويشارك في البطولة 263 لاعباً ولاعبة يمثلون 29 دولة هي: الجزائر وأستراليا والبحرين وكندا والكاميرون وكينيا والصومال والتشيك وبريطانيا وألمانيا واليونان والهند والعراق والأردن واليابان وكازاخستان والسعودية والكويت ولوكسمبرج والمغرب والنرويج والبرتغال وسويسرا وسلوفاكيا والسويد وسوريا وتونس وتايلاند، بالإضافة إلى أندية الدولة الثقة للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم وأبوظبي للمعاقين والعين للمعاقين وخورفكان للمعاقين.

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، بجانب منافسات الميدان «صولجان والقرص والرمح والجلة والوثب العالي والوثب الطويل والوثب الثلاثي» وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: أن رياضة المعاقين محظوظة بالقيادة الرشيدة التي هيأت كل عوامل النجاح لها، بغية الوصول إلى منصات التتويج وحصد الألقاب، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تنظيم العديد من البطولات الدولية لرياضة المعاقين، نابع من رؤية قيادتنا الرشيدة في الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة وجذب أنظار العالم إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها دولتنا في مجال رياضة المعاقين. وتعد بعثة منتخبنا الأكبر من حيث اللاعبين، حيث تضم 58 لاعباً ولاعبة، بينما أقل البعثات دولتا لوكسمبرج والنرويج ويشارك كل منهما بلاعب واحد فقط. ويشارك في تحكيم منافسات البطولة 45 حكماً من اتحاد ألعاب القوى.