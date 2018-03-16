الشارقة و عجمان «الشراكة 23»!

علي معالي (الشارقة)

إنها مباراة «فض الشراكة»، ومحاولة تأكيد التفوق بالنسبة لـ «الملك»، مقابل قفزة إلى الأمام ورد الاعتبار من جانب «البرتقالي»، وينعم الشارقة وعجمان بالدفء، ولهذا يتوقع أن يقدم الفريقان عرضاً ممتعاً، خاصة أنهما بعيدان عن حسابات سباق القمة أو القاع.

وفي ثالث مواجهات الموسم بينهما، يبحث الشارقة عن كيفية تأكيد تفوقه على عجمان، وتوسيع الفارق معه إلى ثلاث نقاط، لأنهما يتساويان الآن في رصيد «23 نقطة»، ويحتل «الملك» المركز السابع بفارق المواجهات المباشرة، والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم، واحدة في الدور الأول للدوري، وانتهت بفوز «الشارقة» بهدف محمد إبراهيم، والثانية في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ورجحت كفة الشارقة بهدفين.

ويعيش الفريقان استقراراً فنياً، حيث جدد الشارقة عقد المدرب المواطن الكفء عبد العزيز العنبري لموسمين مقبلين، وهو ما يجعله في حالة هدوء نفسي، وفي المقابل أيضاً فإن المصري أيمن الرمادي نجح في أن يقدم موسماً جيداً مع عجمان، مما يؤكد البقاء مع الفريق لموسم آخر بعد عطاء متميز لـ «البرتقالي» صاحب المركز الثامن.