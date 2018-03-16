الجزيرة والعين.. «المباراة الكبيرة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقاً إنها مباراة الموسم.. ليلة استطلاع «هلال» الدوري بـ «العين المجردة»، أو تصبح «الرؤية» غير واضحة المعالم.. منعطف خطير يحاول «الزعيم» تجاوزه مهما كانت الصعوبات لقطع خطوة عملاقة نحو «الليلة الكبيرة» و«الأفراح البنفسجية»، أم أن الجزيرة يريد أن تكون الجولات المقبلة أكثر إثارة في السباق الثنائي بين العين المتصدر والوحدة الوصيف؟! وفي النهاية تبقى مباراة الجزيرة والعين قمة بين عملاقين بصرف النظر عن موقعهما في جدول الترتيب.

ربما تكون مواجهة اليوم بين الجزيرة والعين، عادية بالنسبة لصاحب الأرض، لكنها ليست كذلك بالنسبة للضيوف، يكفي أنها تمثل واحدة من أهم محطات تحديد هوية الدرع الذي يتنافس عليه «البنفسج» و«العنابي» فرسا الرهان على «مضمار السباق»، قبل ثلاث جولات فقط من «خط النهاية»، بخلاف مباراة اليوم.

يحمل اللقاء خصوصية بالغة، وبعض التناقضات، يكفي أن فريقاً يلعب من دون ضغوط على الإطلاق، ويسعى لتحسين مركزه أو حصد فوز معنوي، والمقصود هنا «فخر أبوظبي»، فيما يلعب «الزعيم» تحت ضغط «النقاط الحساسة»، إن ضاعت زاد الضغط عليه من منافسه الوحدة.

أما حالات التشابه فتكمن في الحالة المعنوية العالية التي يعيشها الفريقان، بعد الأداء الرائع لهما في الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، كلاهما حقق تعادلاً بطعم الفوز خارج أرضه، الأول للعين أمام الاستقلال والثاني للجزيرة أمام تراكتور، ليحافظ كل منهما على حظوظه القوية في التأهل إلى الدور الثاني، وتلعب المعنويات دوراً كبيراً في لقاء اليوم، خاصة أن كل فريق يسعى لتأكيد تفوقه محلياً وقارياً.