الأجانب يواصلون شراء أصول أميركية طويلة الأجل

نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن المستثمرين الأجانب اشتروا أوراقاً مالية أميركية طويلة الأجل للشهر السابع على التوالي في يناير.

واشترى المستثمرون الأجانب أصولاً أميركية طويلة الأجل بقيمة 62.1 مليار دولار، ارتفاعاً من 23.3 مليار دولار في ديسمبر.

ومع إضافة الأوراق المالية القصيرة الأجل، فإن مشتريات المستثمرين في الخارج بلغت 119.7 مليار دولار في يناير، بعد مبيعات بقيمة 122.5 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهر التقرير أيضاً أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات خزانة أميركية للمرة الأولى في أربعة أشهر بمشتريات بلغت 8.35 مليار دولار، بعد مبيعات لثالث شهر على التوالي في ديسمبر.

وتراجعت حيازات الصين من السندات الحكومية الأميركية في يناير، بعد ارتفاعها في الشهر السابق.