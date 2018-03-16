«هيونداي» تطلق الجيل الخامس من «اكسنت»

أعلنت شركة «هيونداي موتور» عن عزمها طرح الجيل الخامس من سيارتها الشهيرة «أكسنت»، لأول مرة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأكدت الشركة الكورية المصنعة أن السيارة ستصل إلى المنطقة من البحرين في 26 مارس، لتمهد الطريق أمام إرساء معايير جديدة للتصميم والجودة والتقنية في سوق السيارات الصغيرة على الصعيد الإقليمي.

وكانت الشركة قد طرحت السيارة لأول مرة خلال العام الماضي في كوريا الجنوبية، حيث يشتمل الجيل الخامس من هذا الطراز على تصميم جديد يتسم بالجرأة، ومقصورة داخلية راقية، أضيفت إليها تحسينات تقنية وهندسية عديدة، بما في ذلك نظم الحركة الأكثر كفاءة، ومواصفات القيادة الديناميكية المحسنة، فضلاً عن أحدث تقنيات السلامة ومزايا الراحة والأمان.وتُعدّ «أكسنت» إحدى سيارات هيونداي التي اشتهرت على نطاق واسع بفضل ما تتسم به من سمات الجودة العالية.