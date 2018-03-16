كادلو يدعم التجارة الحرة ويفضل الدولار قوياً

واشنطن(الاتحاد)

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادي الإعلامي، لورانس كادلو، البالغ من العمر واحداً وسبعين عاماً، لملء الفراغ الذي تركه كبير مستشاريه الاقتصاديين ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني جاري كون، الذي استقال قبل أسبوع، على خلفية تصميم ترامب تطبيق تعريفة جديدة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم.

وتنتظر كادلو، الذي لم يعمل بوظيفة في جهة حكومية أو شركة خاصة خلال العشرين سنة الأخيرة، واكتفي بالتعليق والتحليل للأحداث الاقتصادية، وكتابة المقالات، وتقديم البرامج الاقتصادية في وسائل الإعلام المختلفة - مهام جسيمة، بعد أن ارتفع سابقه، خريج مدرسة جولدمان ساكس المصرفية، بمستوى المجلس، وبنظرة الجميع له، خلال العام الماضي، بسبب مساهمته في إصدار العديد من القرارات التي أثرت على الاقتصاد الأميركي بصورة إيجابية خلال العام الأخير، حتى وإن خرج منه مهزوماً بعد توقيع ترامب قانون التعريفات الجمركية الأخيرة.

وعادة ما تزيد فعالية المجلس أو تقل مع قدرته على حل النزاعات الداخلية وترجمة أهداف الرئيس إلى سياسات قابلة للتطبيق.

ومثّل اختيار كادلو للوظيفة مفاجأة كبيرة للمتابعين، حيث سبق له انتقاد العديد من قرارات ترامب الاقتصادية علانيةً، وكان من أشد المعارضين لسياساته التجارية تحديداً، وانتقد كادلو أيضاً سياسات ترامب المفضِلة لدولار ضعيف أمام العملات الأخرى، وارتفاع عجز الموازنة الأميركية، وقضايا أخرى.