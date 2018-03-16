وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط يتسارع

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي، رغم المكاسب الطفيفة التي حققها الخامان القياسيان الجمعة، وسط مخاوف المستثمرين من تنامي إمدادات الولايات المتحدة، وغيرها والذي ينذر بتقويض جهود أوبك وبعض المنتجين خارجها لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أبريل خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة إلى 61.24 دولار للبرميل، بعدما صعد 23 سنتا عند التسوية أمس الخميس.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ستة سنتات إلى 65.18 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 23 سنتاً عند التسوية السابقة.

ويتجه برنت للنزول 0.5 بالمئة هذا الأسبوع.

ودفعت تقارير المستثمرين للتركيز من جديد على احتمال أن تطغى زيادة المعروض على الارتفاع المتوقع في الطلب على الخام خلال 2018.