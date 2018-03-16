المؤشرات تستهدف مستويات دعم جديدة برغم الارتداد صعوداً

أبوظبي (الاتحاد)

استمرت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في التداول العرضي خلال تداولات الأسبوع الماضي قبل أن ترتد صعودا بشكل طفيف في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، غير أن هذا الارتداد لا يعبر عن زوال المخاطر، وسط توقعات بمزيد من تراجعات المؤشرات صوب مستويات دعم جديدة ربما بشكل غير مباشر على المدى المتوسط، بحسب أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا.

ونصح العشري بعدم التسرع في عقد صفقات شراء جديدة قبل التثبت من أداء الأسواق إيجابا في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مؤشر دبي تداول بشكل عرضي خلال تداولات الأسبوع الأخير مع قليل من التحسن في أحجام وقيم التداول غير أنه نجح في الارتداد قليلا في نهاية تداولات الأسبوع ليغلق عند مستوى 3197 نقطة، مرتفعا بما قاربت نسبته%1.3 على أساس أسبوعي.

وقال :« لن ينجح سوق دبي المالي غالبا في تجاوز مخاطر التداول في المنطقة الحالية بشكل حقيقي سوى بتجاوز مستوى المقاومة الرئيس عند 3351 نقطة، وبناء عليه تستمر النصيحة بتوخي الحذر وعدم التعرض لصفقات مضاربيه عالية المخاطر في التوقيت الحالي وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الرئيس عند 3078 نقطة ومن غير المستبعد استهدافه على المدى المتوسط أو القصير».

وبالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي الذي ارتد بدوره في نهاية تداولات الأسبوع الأخير ليغلق مرتفعا بشكل طفيف بما يعادل ثلاث أعشار النقطة المئوية عند مستوى 4542 نقطة، ومازال تداول المؤشر في المناطق الحالية معتدل المخاطر ولم يقدم حتى الآن أي إنذار بالتعرض لمناطق دعم خطيرة أو العكس، وبناء عليه ننصح بالاستمرار في مراقبة أداء السوق عن كثب دون التسرع في فتح صفقات شراء جديدة على المدى القصير على الأقل.

وبالنسبة لمؤشر السوق السعودية الذي تداول بشكل جيد خلال تداولات الأسبوع الأخير محققا التوقع باستهداف مستوى المقاومة عند 7750 نقطة، كما ورد في التحليل الأخير وليغلق عنده في نهاية تداولات الأسبوع الأخير مرتفعا بما تجاوزت نسبته%2.9 على أساس أسبوعي، وغالبا سوف يستمر في تداولاته الإيجابية وسينجح في استهداف مستويات جديدة بدءا من مستويات المقاومة حول حاجز المقاومة النفسى عند 8000 نقطة، على المدى المتوسط أو القصير، لذا فإن تداول المؤشر السعودي في المستويات الحالية مازال آمنا ولا يعتبر عالي المخاطر.

وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي نجح في الارتفاع بشكل حاد خلال تداولات الأسبوع الماضي مسجلا سعر أعلى تاريخي جديد فوق مستوى المقاومة الرئيس عند 17000 نقطة، وليغلق مرتفعا بما قاربت نسبته%2.9 على أساس أسبوعي ومازال مرشحا لاستهداف مستويات المقاومة القريبة، غير أن في المستويات الحالية قد أصبح عالي المخاطر نسبيا، لذا تستمر النصيحة بتخفيف مراكز الشراء تحسبا لتصحيح شبه وجوبي قد يتبناه المؤشر المصري بشكل مفاجئ على المدى القصير أو المتوسط.