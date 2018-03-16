المؤشرات تستهدف مستويات دعم جديدة برغم الارتداد صعوداً

أبوظبي (الاتحاد)
استمرت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في التداول العرضي خلال تداولات الأسبوع الماضي قبل أن ترتد صعودا بشكل طفيف في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، غير أن هذا الارتداد لا يعبر عن زوال المخاطر، وسط توقعات بمزيد من تراجعات المؤشرات صوب مستويات دعم جديدة ربما بشكل غير مباشر على المدى المتوسط، بحسب أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين – بريطانيا.
ونصح العشري بعدم التسرع في عقد صفقات شراء جديدة قبل التثبت من أداء الأسواق إيجابا في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مؤشر دبي تداول بشكل عرضي خلال تداولات الأسبوع الأخير مع قليل من التحسن في أحجام وقيم التداول غير أنه نجح في الارتداد قليلا في نهاية تداولات الأسبوع ليغلق عند مستوى 3197 نقطة، مرتفعا بما قاربت نسبته%1.3 على أساس أسبوعي.
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وبالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي الذي ارتد بدوره في نهاية تداولات الأسبوع الأخير ليغلق مرتفعا بشكل طفيف بما يعادل ثلاث أعشار النقطة المئوية عند مستوى 4542 نقطة، ومازال تداول المؤشر في المناطق الحالية معتدل المخاطر ولم يقدم حتى الآن أي إنذار بالتعرض لمناطق دعم خطيرة أو العكس، وبناء عليه ننصح بالاستمرار في مراقبة أداء السوق عن كثب دون التسرع في فتح صفقات شراء جديدة على المدى القصير على الأقل.
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وبالنسبة للمؤشر المصري إي جي اكس 30 الذي نجح في الارتفاع بشكل حاد خلال تداولات الأسبوع الماضي مسجلا سعر أعلى تاريخي جديد فوق مستوى المقاومة الرئيس عند 17000 نقطة، وليغلق مرتفعا بما قاربت نسبته%2.9 على أساس أسبوعي ومازال مرشحا لاستهداف مستويات المقاومة القريبة، غير أن في المستويات الحالية قد أصبح عالي المخاطر نسبيا، لذا تستمر النصيحة بتخفيف مراكز الشراء تحسبا لتصحيح شبه وجوبي قد يتبناه المؤشر المصري بشكل مفاجئ على المدى القصير أو المتوسط.