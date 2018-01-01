اقتصاد النمسا يضيف 80 ألف وظيفة

فيينا (وام)

حققت النمسا أعلى معدلات النمو الاقتصادي منذ نحو 10 سنوات، بمعدلات تراوحت بين 2.8% إلى 3%، ما ساهم في تقليص نسبة البطالة بواقع 0.6% إلى 8.5%، وإضافة 80 ألف فرصة عمل.

وكشف خبراء الاقتصاد بمعهد البحوث الاقتصادية «فيفو»، ومعهد الدراسات العليا «أي إتش إس» أن اقتصاد النمسا حقق نمواً مدهشاً فاق متوسط نمو اقتصاد منطقة اليورو المقدر بواقع 2.1%، وأرجعوا السبب إلى زيادة الصادرات النمساوية بنسبة 5.5%، وتوقعوا استمرار نمو صادرات النمسا خلال 2018 مرة أخرى بنسبة 5%. وأشار الخبراء إلى المردود الإيجابي لزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص بواقع 1.5% في 2017، ومساهمته في انتعاش حركة الاقتصاد. واعتبر المحللون أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي يعد العنصر الأساسي الثاني الذي ساهم في نمو اقتصاد النمسا خلال العام الماضي، وتوقعوا نمو حجم الإنفاق الاستهلاكي في النمسا مجدداً بنسبة 1.7% خلال عام 2018.