العلاقات السعودية اللبنانية تعود إلى طبيعتها

الرياض (وكالات)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، أمس جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.

وكان عون وصل إلى الرياض أمس الأول في زيارة رسمية إلى السعودية تعد الأولى له خارج لبنان منذ انتخابه رئيسا للبنان في أكتوبر الماضي.

وأجريت للرئيس اللبناني مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم قام عون باستعراض حرس الشرف، قبل أن ينضم إلى مأدبة غداء أقامها الملك تكريماً له وللوزراء المرافقين.

والتقى الرئيس عون في مقر الإقامة وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، ووزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي. وتم خلال اللقاء عرض الآفاق الإعلامية وسبل التعاون في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. كما التقى الرئيس عون وزير التجارة الاستثمارات السعودي ماجد بن عبدالله القصبي. وبعد اللقاء، قال الوزير القصبي: «إن لبنان جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، واستقراره وأمنه هما استقرار للمنطقة، وقربه من المملكة السعودية ليس بالمسافة فقط، بل روحاً وحضارة وينظر السعوديون إلى لبنان بنظرة خاصة، وكثير من العوائل السعودية ينشدون الراحة والترفيه المسؤول في لبنان».