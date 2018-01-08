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المحقق مولر يسعى للقاء ترامب بقضية التدخل الروسي في الانتخابات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يناير 2018

واشنطن (رويترز)

ذكرت شبكة «إن.بي.سي نيوز» التلفزيونية أمس، أن مشاورات أولية جارية بشأن احتمال أن يجري المحقق الخاص روبرت مولر مقابلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار التحقيق في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وقالت «إن.بي.سي» نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين، إن محامين عن ترامب اجتمعوا مع ممثلين عن مكتب مولر في أواخر ديسمبر للحديث بشأن الإجراءات اللوجستية لمثل هذا اللقاء.

وتابعت أن المشاورات شملت المكان المحتمل للقاء ومدته، فضلاً على المعايير القانونية والخيارات المتعلقة بشكل اللقاء، ومنها تقديم أجوبة مكتوبة بدلا من الجلوس معاً بشكل رسمي.

ويحقق مولر، تحت إشراف وزارة العدل، في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، وتواطؤ محتمل من جانب حملة ترامب مع روسيا.

وخلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة ترامب على الفوز. ونفت روسيا ذلك، وقال ترامب إنه لم يكن هناك أي تواطؤ. ... المزيد
     
 