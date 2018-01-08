80% من النازحين السوريين بلبنان يرغبون بالعودة

بيروت (د ب أ)

أفاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتانأمس، بأن 80% من النازحين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى بلادهم متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها.

وقال ماراتان، خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي اليوم، إن النازحين الذين عادوا إلى ديارهم لم يتجاوز عددهم الـ60 ألف نازح، أي بنسبة 1% من تعداد النازحين. وقدم مارتان خلال اللقاء تصور اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيال عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والمعايير التي وضعتها اللجنة «لتأمين عودة آمنة وكريمة لهؤلاء النازحين».

ولفت إلى أن التصور سيوزع على كبار المسؤولين في لبنان وعدد من الدول الكبرى والمعنية بأوضاع النازحين السوريين.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني، إن «المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيدا على أهمية الوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية يعيد الاستقرار والأمن إلى الأراضي السورية، بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة إليها».

ولفت إلى أن «هذا الموقف يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سورية والتي يأمل لبنان ان تتحسن في القريب العاجل». وأشار عون إلى أن«لبنان لا يتحمّل مسؤولية الحرب في سورية بل تداعياتها، في حين أن هذه المسؤولية تقع في جانب كبير على الدول التي سببت ،أو سهلت اندلاع الحرب، أو شاركت فيها، من دون أن يحاسبها أحد على ما فعلته».