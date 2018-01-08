البرلمان العراقي يحظر عمل شركة كردية نفطية في كركوك

باسل الخطيب (أربيل، السليمانية)

صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، على قرار يلزم وزارة النفط العراقية بإيقاف عمل شركة «كار» الكردية في حقول شركة نفط الشمال في كركوك، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، فيما رفضت حكومة إقليم كردستان العراق قرار المنع، ورحبت بالتحقيق.

وقال البرلمان في بيان صحفي أمس، إن القرار المقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية جاء على خلفية اتهام شركة «كار» الكردية بتهريب النفط. وأوضح أن القرار تضمن «تكليف شركة نفط الشمال في كركوك بالإنتاج والتسويق، وأن يتم تصدير النفط الخام عبر شركة تسويق النفط الخام العراقية سومو».

كما تضمن القرار «تشكيل لجنة من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق في كميات النفط المصدرة على أن يقوم البنك المركزي بمعرفة حجم الأموال المودعة نتيجة تصدير النفط وتزويد اللجنة بتقرير مفصل عن أسماء الأشخاص والمصارف التي تم إيداع الأموال فيها». وقال مصدر نيابي إن «تصدير النفط سيتم عبر شركة سومو مع تشكيل لجنة من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقيق من كميات النفط المصدرة، على أن يقوم البنك المركزي بمعرفة حجم الأموال المودعة نتيجة تصدير النفط والتزويد بتقرير مفصل عن أسماء الأشخاص والمصارف التي تم إيداع الأموال فيها».

وكانت وزارة النفط قد وقعت في يوليو 2017 عقدين مع شركة «كار» المتخصصة في مجال الطاقة الكهربائية لتجهيز محافظتي نينوى وصلاح الدين بالمشتقات النفطية، بمعدل 700 ميجاواط من الكهرباء، ويأتي هذا القرار في إطار فرض السلطات الاتحادية على تصدير النفط بعد سيطرة القوات العراقية على كركوك منتصف أكتوبر المنصرم.