توقيف 4 «تكفيريين» في تونس

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحداتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 3 عناصر تكفيرية بجهة القصرين وسط غربي البلاد، في قضية ذات صبغة إرهابية، مبينة في بيان، أن أعمار الموقوفين تتراوح بين27 و59 عاماً. وفي بيان ثان، أعلنت الداخلية إلقاء القبض على عنصر تكفيري رابع يسكن بمدينة غزالة في محافظة بنزرت شمال البلاد، على خلفية انضمامه إلى تنظيم إرهابي.

من جهة أخرى، فرّقت الشرطة، مساء أمس الأول، احتجاجاً ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الحالي. وتجمع متظاهرون شباب أعضاء بحملة «فاش نستناو» أي (ماذا ننتظر) في شارع بورقيبة في قلب العاصمة تونس بالقرب من وزارة الداخلية، للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار والإفراج عن رفاقهم المعتقلين. وقبل ذلك، تظاهر عشرات الشبان في ظل رقابة شديدة من الشرطة وسط العاصمة تونس.