خادم الحرمين يوجه بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت

الرياض (واس، وكالات)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمر ملكي منذ أيام. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء في التوجيهات الملكية «عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى». وكان العاهل السعودي أصدر السبت الماضي، أوامر ملكية تقضي بصرف بدلات غلاء معيشة للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وتضمنت الأوامر صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون والمستفيدون من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. وشملت الأوامر، زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى أنها بلغت 50 مليار ريال، وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018.