المديرون الأكفاء.. ونموذج المدارس الرائدة

ديفيد بروكس*

ربما يكمن الحل الأمثل لكل المشاكل التي نعاني منها في فرصة أتيحت في مكان ما من وطننا، ولكننا ارتكبنا حماقة كبرى عندما أغفلنا استغلالها ونشر الفائدة المرتجاة منها. وأنا أتحدث هنا عن إدارة المدارس الرائدة.

وإذا أردت أن تأخذ فكرة عن طريقة تطوير مدارس المدن، فيمكنك أن تلقي نظرة سريعة على الإنجازات التي حققتها ولايات واشنطن ونيو أورليانز وشيكاغو في هذا المجال. ومنذ عام 2011، تضاعف معدل التخرج من مدارس شيكاغو الرسمية بنحو أربع مرات عن المعدل العام للتخرج على المستوى الوطني وبحيث بلغ الآن 77.5 بالمئة ارتفاعاً من 56.9 بالمئة في ذلك العام. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة طلاب شيكاغو المنتسبين إلى معاهد الدراسات العليا لمدة سنتين أو أربع سنوات بعد التخرج من المدارس الثانوية إلى 63 بالمئة عام 2015 ارتفاعاً من 50 بالمئة عام 2006.

وعمد الباحث «شين ريردون» من جامعة ستانقورد لإجراء دراسة مقارنة حول نتائج الاختبارات المدرسية على المستوى الوطني بين تلاميذ الصفوف التي تمتد بين الصف الثالث والثامن الابتدائي، فوجد أن تلاميذ شيكاغو كانوا يحققون تطوراً في التحصيل المدرسي بأسرع مما يحققه تلاميذ كل المدارس الأخرى في الولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك أن مدارس شيكاغو تمكنت من تخفيض مدة الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي من ست إلى خمس سنوات عن طريق اتباع أساليب «التمدرس المُنتج».

وتُعتبر هذه الإنجازات دليلاً على أن التركيبة السكانية لا تمثل العامل الحاسم في هذا المجال لأننا نشهد الآن نتائج تمدرس سيئة في الولايات المجاورة لشيكاغو والتي لا تساهم فيها المدارس بتشجيع التلاميذ على تحقيق مثل هذه النتائج الجيدة.

فما الذي تفعله شيكاغو لتحقيق هذا النجاح؟ لنتذكر هنا بأن معدل درجات الاختبارات لم تتوقف عن الارتفاع في شيكاغو منذ عام 2003، ثم إن شيكاغو تتميز بثقافتها المحلية الثريّة، وتتلقى فيها مراكز البحوث الدعم من جامعة شيكاغو العريقة، ومن الإدارات الرائدة والمدراء المتفوقين في التخطيط التربوي فضلاً عن المساهمة الفعالة لحاكم الولاية «رام إيمانويل».