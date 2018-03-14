ثقافة الإمارات.. ضيف شرف فوق العادة

د. محمد المسعودي*

تعيش الإمارات العربية المتحدة اليوم فضاءات سامقة من التميز والإبداع، لتمثل ترجمةً حقيقية للطفرة الحضارية التي تمر بها في شتى الاتجاهات والمجالات. ولا شك في أن التقدم والازدهار الثقافي في الإمارات، تحديداً، صار له شأن فاعل وتجليات حاضرة في الوجدان والعقل العربي، وامتد شعاعه الإيجابي ليتعدى الحدود المحلية والعربية محلّقاً في فضاءات العالمية، بتقدم ثابت تعكسه الثقافة المعاصرة.

كل من يمعن النظر في مسيرة اتحاد الإمارات العريقة يختزلها في تاريخ عظيم أوجده رجل الثقافة والتنمية وبناء الإنسان والتخطيط والتطوير صاحب النظرة ذات العمق المستقبلي «زايد الخير» -طيب الله ثراه- لتواصل مسيرتها اليوم برؤية مستنيرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- الذي أراد لها أن تتجاوز الحاضر ليصل أثرها إلى عمق المستقبل، بما يضمن توفير حياة مستقرة للأجيال القادمة تتناغم مع تحولات العصر، وتطوراته.. يشاركه في تنفيذ هذه الخطة الحكيمة حكام الإمارات -وفقهم الله.

علاقة تاريخية

بنشوة فخر سعوديّة نابعة من قلبٍ تعلّم من عروقه «الخضراء» الحب والنبل والإخاء الذي تحلّق طيور تآخيه وحبه النقيّ في سماء الإخاء الإماراتي الخالد.. بأحرفٍ صاغها الحلم المشرق والضياء الذي صنعه القادة، والشعبان، وجذور ضاربة في عروق التاريخ نسباً ودماً.. تتشرف المملكة العربية السعودية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف لأكبر فعالية ثقافية، وهي معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية التي تحمل عنوان »الكتاب.. مستقبل التحول».ويأتي اختيار إمارات العز والإخاء، تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين الدولتين الشقيقتين، وترسيخاً للروابط التاريخية بينهما، وللإرث العربي والإسلامي الكبير الذي تزخر به، ولما لها من إسهامات كبيرة في تعزيز الثقافة العربية والإسلامية من خلال المبادرات والفعاليات الثقافية. ولعلنا من منبر «الاتحاد» الرصينة ننطلق من عدة محاور جعلت من الإمارات ضيف شرفٍ كبيراً على أهم منابر الثقافة في المملكة العربية السعودية، والتي تعكس المشهد الثقافي الممتد بين البلدين الذي ينطلق من رؤية حكيمة سديدة يتبناها كل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظهما الله.

عند الحديث عن العلاقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن الحديث بالتأكيد سيكون عن منطقة جغرافية واحدة ذات تاريخٍ مشتركٍ وجوانب ثقافية واجتماعية وتعليمية تتقارب وتتقاطع، حتى أخذت هذه الصلات بعداً مشتركاً على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكونت كذلك مستوىً ثنائياً خاصاً بين الدولتين ومؤسساتهما الثقافية الرسمية وغير الرسمية.