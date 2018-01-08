«المحترفين» تنظم دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة دوري المحترفين، وبالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات، دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية والتي تختتم غداً، بمقر الاتحاد بدبي، ويشارك في الدورة منتسبو الأندية المحترفة.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات التخصصية التي تنظمها اللجنة، في إطار خطتها لتأهيل العاملين بالأندية المحترفة، والسعي لرفع قدراتهم في مختلف المجالات، والعمل على إكسابهم الخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل في خدمة أنديتهم.

وتسلط الدورة الضوء على المبادئ والمهارات المطلوبة لإدارة المرافق والفعاليات الرياضية، وتهدف إلى شرح عملية تخطيط وإنتاج الفعاليات، ومناقشة توظيف وإدارة شؤون الأفراد، وتحديد أنواع العقود، ومناقشة مسؤوليات والتزامات الإهمال في المرافق، وشرح تخطيط وتطبيق إدارة المخاطر، ووصف إدارة الجماهير والسيطرة عليها، ووصف خطط الطوارئ والإخلاء الطبي.

وتغطي الدورة محاور مهمة عدة منها، التخطيط للحدث وإنتاجه، وتمويل المنشآت والدعم الحكومي، وتعيين الموظفين، العقود، وإدارة المخاطر، وإصدار التذاكر وإدارة شباك التذاكر، وإدارة الحشود، وإدارة أكشاك ومطاعم الوجبات الخفيفة والمنشآت وإدارة المخاطر.