«أبوظبي الرياضي» يبحث تعزيز التعاون مع مصر

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مجلس أبوظبي الرياضي آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، في المجال الشبابي والرياضي وإمكانيات دعم تطلعات رياضيي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عارف حمد العواني في مقر المجلس أمس لوائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

ورحب العواني في مستهل الزيارة بالسفير المصري، مؤكداً حرص واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بتوطيد علاقات التعاون والعمل الرياضي المشترك مع جمهورية مصر، بما يتماشى مع الروابط التاريخية للبلدين.

وناقش الاجتماع فرص تبادل الخبرات الرياضية المشتركة، وزيارة الفرق والمنتخبات وخوض المعسكرات التدريبية بين الفرق الإماراتية والمصرية، ودورها الكبير في تعزيز التواصل الشبابي بين الطرفين.

واستعرض العواني خطة مجلس أبوظبي الرياضي في مسيرة التنمية ورؤيته الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، بجانب أهم الفعاليات الرياضية التي يشرف على تنظيمها المجلس، والفعاليات المجتمعية والبرامج والمبادرات التطويرية.

كما استعرض اللقاء الخطة التنظيمية لكأس السوبر المصري التي ستقام الجمعة القادم بين فريقي الأهلي والمصري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث تعتبر هذه النسخة الثالثة التي تستضيفها الإمارات تعزيزا للعلاقات والروابط المصيرية التي تجمع البلدين. وفي ختام اللقاء أهدى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي درع المجلس لوائل جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، تقديرا لزيارته لمقر المجلس وتثمينا لجهودهم الدؤوبة وتعاونهم الدائم.