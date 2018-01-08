دبي (الاتحاد)

حلقت نحو 280 طيراً في سماء الروية لتقدم أروع العروض الخلابة التي اتسمت بالقوة والسرعة والدقة في انطلاق أشواط فئة العامة ضمن اليوم السادس لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، أولى مسابقات الموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، التي تقام بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية، بمشاركة واسعة من نخبة الصقارين الباحثين عن التتويج بأغلى الألقاب.

وجاءت انطلاقة فئة العامة بإقامة 5 أشواط لجير شاهين الفرخ والجرناس، توزعت فيها الألقاب بين 5 صقارين بما يعكس قوة المنافسة وتقارب المستويات، في شوط جير شاهين فرخ العامة - الرمز، حقق المركز الأول «الصيرمي» لمالكه عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، بعدما قطع المسافة بزمن 16.979 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «الدباوي» لمالكه سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري، محققاً زمناً 17.465 ثانية، وحقق المركز الثالث «مشاغب» لطارق عبيد سلطان الرزي الشامسي، بزمن 17.715 ثانية.

وفي شوط جير شاهين فرخ العامة - السيارة، حقق المركز الأول «إن 78» لحميد راشد المنصوري، قاطعاً المسافة بزمن 17.236 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «ياس» لخالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بزمن 17.557 ثانية، وبالمركز الثالث «شواق» لنفس المالك بزمن 17.809 ثانية.

وفي شوط جير شاهين فرخ العامة - النقدي، حقق المركز الأول «تمام» لخالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بزمن 18.658 ثانية، وجاء بالمركز الثاني «22» لمالكه طارق عبيد سلطان الزري الشامسي بزمن 18.860 ثانية، وبالمركز الثالث «زندان» لمالكه خالد ناصر مذكر آل شافي الهاجري بزمن 18.990 ثانية.