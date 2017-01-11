المرّ: نتمنى في «عام الخير» أن نتذكر ما قام به سلطان العويس

رانيا حسن (دبي)
أقامت ندوة الثقافة والعلوم بدبي، أمس الأول، أمسية خاصة في ذكرى الشاعر سلطان بن علي العويس، بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة الندوة، وعدد من المثقفين والإعلاميين.
وتنوعت الأمسية بين معرض فني، ضم 25 عملاً لكبار الفنانين، منهم تاج السر حسن، وخالد الجلاف، وحملت لوحاتهما أشعار سلطان العويس، ومجموعة من البورتريهات المتنوعة له، وتخللت الأمسية جلسة خاصة، حيث قدم مبدعون شهادات عن الشاعر سلطان العويس. وعزفاً على آلة العود للفنان ماجد شهاب الذي تغنى بقصائد لسلطان العويس، كما ألقى الشاعر محمود نور عدة قصائد للراحل، بينها: سمراء الجزيرة، وتحية مصر، ونداء طيف.
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وأضاف: «نتمنى بما أننا الآن في (عام الخير) أن نتذكر الخير الذي قام به سلطان العويس على مدار مشوار حياة حافلة بالخير والعطاء، كما نتمنى أن يصدر قرار جديد للأوقاف بحيث ينظم العمل الخيري بالطريقة التي حلم بها سلطان العويس، والرواد السابقون في مجال العمل الاجتماعي والثقافي والخيري في دولة الإمارات».
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وأوضح الأديب عبد الغفار حسين أنه كان من أكثر الناس قرباً من سلطان، وقال: كنت واحداً من الذين واكبوا تأسيس جائزة سلطان العويس للإبداع التي تخطت الحدود العربية، وقد انبثقت فكرتها من اتحاد الكتاب، وتم عرضها على سلطان، فقبل الفكرة ورصد لها مبلغاً مالياً كبيراً، وتركها لمجلس الإدارة لاختيار المشاركين، وقد حصل عليها أعلام من مختلف الاتجاهات والثقافات، ما يدل على حياديتها.
وذكر الشاعر مؤيد الشيباني أن قصيدة الشاعر سلطان العويس تشتمل على موضوع يعكس رأياً دقيقاً وذي معنى، وأشار إلى مدى انسجام القصيدة مع حالة شاعرها، من دون أن يستدين تجربة من غيره، أو يستعير مفردات شاعر آخر.