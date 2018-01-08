النومان: المنتخب يدفع «فاتورة» الاحتراف غير المنضبط

أسامة أحمد(الشارقة)

أكد عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن الكرة الإماراتية تدفع فاتورة الاحتراف غير المنضبط، مما كان له مردود سلبي على أداء المنتخب ونتائجه.

وطالب أمين عام مجلس الشارقة الرياضي اتحاد الكرة بإعادة ترتيب المنظومة، حتى لو أدى الأمر إلى تقييم كامل للاحتراف من جديد، حتى نعرف موقع الكرة الإماراتية في الخريطة، وهل نحن في احتراف أم لا؟! لأن الوضع لا يحتمل، ويجب وضع الأمور في نصابها الصحيح من أجل تحقيق الطموحات.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية للرياضة الإماراتية في الأندية وما يحدث فيها، موضحاً أننا لا نطبق الاحتراف الحقيقي، حيث نجد أن اللاعبين يملكون عقوداً مزدوجة، فتجد اللاعب له وظيفة حكومية، وفي نفس الوقت لديه عقد احترافي يمتهن خلاله كرة القدم، وهو أمر لا يستقيم.

وواصل النومان: حتى اللاعبين الذين يملكون عقوداً احترافية ويمتهنون كرة القدم، لا يتم تطبيق الاحتراف الحقيقي عليهم، في ظل غياب تطبيق اللوائح من قبل الأندية، وكأن العقود الاحترافية هي في القيمة المالية فقط.