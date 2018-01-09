انخفاض إنفاق المستهلكين البريطانيين في 2017

لندن (رويترز)

انخفض إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال أعياد الميلاد، حسب ما كشف مسحان كبيران أمس، ما أدى إلى تراجع الإنفاق على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 2012، ودفع الشركات لاستهداف خفض إنفاقها أيضاً خلال 2018.

وتزايدت الدلائل على تباطؤ إنفاق المستهلكين في بريطانيا منذ أن أظهرت بيانات رسمية نمو إنفاق الأسر البريطانية بأضعف وتيرة في 5 سنوات في وقت سابق من 2017، في ظل ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أثرت سلباً على استثمار الشركات.

وقالت فيزا إن إنفاق المستهلكين البريطانيين انخفض 0.3% العام الماضي بعد أخذ تأثير ارتفاع التضخم في الحسبان، وهو أول انخفاض من نوعه منذ 2012.

وذكرت فيزا أن الإنفاق في ديسمبر وحده تراجع 1%، مقارنةً مع الفترة نفسها في 2016، وهو أيضاً الانخفاض الأول من نوعه في 5 سنوات الذي يعكس ضغوطاً على دخل الأسر بسبب ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في نحو 6 سنوات.