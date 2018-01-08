عمومية «إعمار» تناقش التوزيعات 14 يناير

دبي (الاتحاد)
تعقد شركة «إعمار» اجتماع الجمعية العمومية يوم 14 يناير الجاري، لمناقشة مقترح مجلس إدارة بشأن توزيع أرباح استثنائية على المساهمين قدرها 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم شركة إعمار للتطوير»، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.
وقالت الشركة في البيان، إنه سيتم توزيع مبلغ 3 مليارات درهم في شهر يناير 2018، ويتبعها مبلغ مليار درهم، وذلك عقب إقرارها من الجمعية العمومية للشركة في أبريل 2018.
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وأشارت الشركة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع في تاريخ 21 يناير 2018 ، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 31 يناير 2018.
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