عمومية «إعمار» تناقش التوزيعات 14 يناير

دبي (الاتحاد)

تعقد شركة «إعمار» اجتماع الجمعية العمومية يوم 14 يناير الجاري، لمناقشة مقترح مجلس إدارة بشأن توزيع أرباح استثنائية على المساهمين قدرها 4 مليارات درهم من حصيلة الطرح العام لأسهم شركة إعمار للتطوير»، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في البيان، إنه سيتم توزيع مبلغ 3 مليارات درهم في شهر يناير 2018، ويتبعها مبلغ مليار درهم، وذلك عقب إقرارها من الجمعية العمومية للشركة في أبريل 2018.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية البالغة 3 مليارات درهم التي ستوزع في يناير 2018 ستكون لمالكي الأسهم المسجلين من يوم الأربعاء 24 يناير 2018، وذلك في حال اكتمال النصاب في جلسة 14 يناير 2018.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع في تاريخ 21 يناير 2018 ، فيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 31 يناير 2018.

وبينت أنه بالنسبة للأرباح البالغة مليار درهم التي ستوزع في أبريل 2018، سيكون صاحب الحق فيها مالك السهم المسجل في اليوم العاشر، بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة في أبريل 2018.