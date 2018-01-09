الأسهم المحلية تعزز مكاسبها بـ 4.5 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت الأسهم المحلية وتيرة الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، لتغلق المؤشرات المالية على ارتفاع، وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المستثمرين، نتيجة زخم السيولة وارتفاع عمليات الشراء المؤسساتي التي استهدفت الأسهم القيادية، لتصل المكاسب السوقية للأسهم المدرجة خلال جلسة أمس إلى نحو 4.5 مليار درهم.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 827.9 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 553.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7448 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 72 شركة مدرجة، ارتفع منها 41 سهماً، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على ارتفاع بلغت نسبته 0.64% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 129.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 207.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1859 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 20 سهماً، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.55% عند مستوى 3490 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 424.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 620.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5589 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 21 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم عند الإغلاق السابق.