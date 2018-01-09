«مجمع دبي للاستثمار» يوقع عقداً مع «إمداد» بـ 6.8 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

توصل ‬مجمع ‬دبي ‬للاستثمار ‬إلى ‬اتفاقية ‬تنظيف ‬لمدة 3 ‬سنوات ‬بقيمة ‬6.8 ‬مليون ‬درهم ‬مع «‬إمداد»‬، لإدارة ‬المرافق ‬في ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي.

وبموجب الاتفاقية التي يبدأ العمل بها اعتباراً من فبراير 2018، ستكون «إمداد» مسؤولة عن عمليات التنظيف الخارجي لمجمع دبي للاستثمار البالغة مساحته 2300 هكتار. ووقع الاتفاقية عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، وجمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد».

وبموجب شروط العقد، ستوفر «إمداد» مجموعة شاملة من خدمات التنظيف الخارجي، إضافة إلى جمع النفايات والتخلص منها في كل أرجاء المشروع.

وقال عمر المسمار: «إن الاتفاقية الجديدة المبرمة بين مجمع دبي للاستثمار وشركة «إمداد»، تعكس جهودنا الهادفة إلى مواصلة تأمين بيئة معيشية نظيفة وديناميكية لكل المقيمين في المجمع. وتعدّ «إمداد» شركة رائدة في مجال إدارة المرافق، وتتمتع بسجل حافل في هذا المجال، ويسرنا العمل والتعاون معها».

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد :«إنه لشرف كبير لنا في إمداد العمل مع مجمع دبي للاستثمار، والالتزام بضمان معايير الخدمة العالية داخل هذا المشروع. ونتطلع من جانبنا إلى تعاون مثمر مع المجمع، والحرص على تحقيق أهدافه المنشودة».

يشار إلى أن «إمداد» تعتبر مجموعة شركات تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات متكاملة ومستدامة لإدارة المرافق، تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية.

وعلى مدار السنوات السابقة، أنفق مجمع دبي للاستثمار أكثر من 4 مليارات درهم في عمليات تعزيز وتحسين البنية التحتية وفق أرقى المعايير الدولية، بما في ذلك بناء شبكة للطرق الداخلية وأنظمة المياه والكهرباء المتكاملة.