حاتم فاروق (أبوظبي)

حددت الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بالدولة، 5 اشتراطات رئيسة لإجراء عملائها مكالمات صوتية ومرئية عبر شبكة الإنترنت، في الوقت الذي أثارت فيه تلك الاشتراطات تحفظ عملاء قطاع الاتصالات، خصوصاً فيما يتعلق بقيمة الرسوم التي فرضها مزودو الخدمات للاشتراك في باقة مكالمات الإنترنت التي تراوحت بين 50 درهما و100 درهم شهرياً، فضلاً عن اختيار شركتي «اتصالات - دو» لتطبيقات ليس لها نفس الانتشار عالمياً.

وأوجبت الاشتراطات التي أعلنت عنها شركتا «اتصالات» و«دو» عبر موقعهما الإلكتروني، ضرورة الاشتراك أولاً في باقة مكالمات الإنترنت والتي تجدد تلقائياً برسوم شهرية تتراوح ما بين 50 درهماً و100 درهم، مع قيام المستخدم بتفعيل الباقة، فضلاً عن وجوب أن يكون المستخدم من عملاء خدمات «eLife» في شركة اتصالات، أو خدمات الاتصال المنزلي في «دو» أو بيانات موبايل.

كما اشترطت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدولة ضرورة تنزيل أحد التطبيقين (BOTIM) أو (Cَ ME) لإجراء المكالمات عبر الإنترنت من خلالهما فقط، مع استخدام باقة مكالمات الإنترنت على حساب واحد فقط لخدمة الموبايل بنظام الفاتورة أو المدفوع مقدماً، وأخيراً ضرورة أن يكون المستقبل للاتصال عبر الإنترنت حول العالم لديه نفس التطبيق.

من جانبهم، تحفظ عملاء ومشتركون في خدمات قطاع الاتصالات بالدولة على قيام الشركات المزودة للخدمات بفرض رسوم شهرية على المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، مؤكدين أن مثل هذه الخدمات تقدم مجاناً على المستوى العالمي عبر برامج وتطبيقات متعارف عليها مثل «سكايب - فيس بوك - واتس أب».