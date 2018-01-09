السوق الموسمي يعود إلى مهرجان دبي للتسوق

دبي (الاتحاد)

يعود الموسم الخامس للسوق الموسمي هذا الأسبوع في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، والذي يستمر من 11 إلى 20 يناير الجاري ليمنح المتسوقين فرصة فريدة للتسوق وشراء العديد من الماركات المميزة في دبي.

ويضم السوق الموسمي حوالى 120 مصمماً موهوباً وصاعداً، مع إلقاء الضوء على أفضل المنتجات الفنية المقدمة من المتاجر المستقلة في المدينة.

يعرض السوق تشكيلة واسعة من المنتجات والقطع الفنية، بدءاً من الأوشحة المحاكة باليد، وصولاً إلى تشكيلات المجوهرات المتميزة، حيث سيتمكن عشاق الموضة من استكشاف العديد من القطع الرائعة والمميزة، وإضافتها إلى تشكيلاتهم الخاصة. أما بالنسبة للمتسوقين الراغبين بتحسين نظامهم الغذائي، فبوسعهم الاختيار من ضمن نخبة من شركات تنظيم النظام الغذائي، مثل «ماي سيكس باك» و«تانيا تي هاوس».

كما تقام جلسات خاصة لقراءة قصص ما قبل النوم ليستمتع بها الأطفال كل ليلة.

إلى ذلك، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، النقاب عن بعض الشركات المتميزة التي تشارك في السوق الموسمي لهذا العام، علماً أن الدخول إلى السوق مجاني وتُفتح أبوابه ابتداءً من الساعة 16:00 إلى 22:00 في أيام الأسبوع ومن 10:00 إلى 22:00 خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.