«غرفة أبوظبي» تستقبل سفراء الإمارات في الخارج

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مبنى «الغرفة»‏‭ ،‬أمس، ‬كلاً ‬من ‬محش ‬الهاملي ‬سفير ‬دولة ‬الإمارات ‬لدى ‬جنوب ‬أفريقيا ‬و‬صالح ‬السويدي ‬سفير ‬دولة ‬الإمارات ‬لدى ‬نيوزلندا و‬سالم ‬الكعبي ‬سفير ‬دولة ‬الإمارات ‬لدى ‬أوكرانيا، ‬بحضور ‬محمد ‬هلال ‬المهيري ‬مدير ‬عام ‬غرفة ‬أبوظبي.

وقال إبراهيم المحمود، إن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، شهدت تطورات ملحوظة مع تأكيد أهمية تعزيز جهود فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص لفتح آفاق ومجالات جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في تلك الدول. وأكد تزايد اهتمام الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز استثماراتها، وزيادة وجودها في الأسواق الخارجية في إطار جهودها للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية هناك.

وأضاف أن «الغرفة» تعمل على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم الجهود المبذولة لزيادة المبادلات التجارية، وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال في إمارة أبوظبي بمختلف المجالات والقطاعات ونظرائهم في تلك الدول.

وأكد محمد المهيري دعم غرفة أبوظبي الجهود التي تبذلها سفارات الدولة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في الدولة والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية في تلك الدول، معبراً عن حرص «الغرفة» على تزويد سفارات الدولة، وبصورة دائمة، بأحدث البيانات والمعلومات عن القوانين التي تنظم عملية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي، وكذلك المطبوعات المتخصصة التي تصدرها «الغرفة»؛ بهدف الترويج للمشروعات التنموية التي تغطي القطاعات كافة، خاصة القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية، وكذلك الجهود التي تبذلها غرفة أبوظبي من خلال الوفود الاقتصادية والتجارية التي تستقبلها وتبعثها للترويج لإمارة أبوظبي، والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى الإمارة. وأكد المهيري حرص «غرفة أبوظبي» دعم وتطوير وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيداً في هذا الصدد بجهود سفارات الدولة المتواصلة والمستمرة للارتقاء بهذه العلاقات وتوعية المستثمرين على الصعيد الدولي والشركات العاملة بهما بمناخ وفرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في الدولة للشركات والمستثمرين الأجانب الراغبين في العمل بالاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.