«الاتحاد للطيران» تضيف رحلة يومية ثالثة إلى الرياض

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران إضافة رحلة يومية ثالثة بين أبوظبي والرياض، اعتباراً من الأول من شهر فبراير 2017، بحسب بيان أمس.

وتعكس الخدمة الإضافية تلك التزام الشركة حيال توفير المزيد من خيارات السفر للضيوف بين عاصمتيّ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتتيح الرحلات اليومية الجديدة، التي تغادر كلاً من أبوظبي والرياض في وقت متأخر من الليل، للضيوف قضاء أيام كاملة في كلتا المدينتين. فيما سيحظى الضيوف الواصلون إلى مطار أبوظبي الدولي بخيارات ربط إضافية على متن رحلات الصباح الباكر المتجهة إلى أوروبا وأميركا الشمالية وشبه القارة الهندية، والتي تشمل لندن، وباريس وفرانكفورت، ونيويورك، ودلهي ومومباي. وسويا مع الطائرة بوينج 777، والطائرة بوينج 787 التي تمت إضافتها مؤخراً على الوجهة، سترفع الخدمة الجديدة عدد المقاعد التي توفّرها الشركة أسبوعياً بين أبوظبي والرياض إلى 10,600 مقعد. وسوف تستمر شركة فلاي ناس شريكة الاتحاد للطيران بالرمز في تشغيل رحلة يومية على الوجهة نفسها. وقال كيفن نايت، رئيس الشؤون الاستراتيجية والتخطيط في مجموعة الاتحاد للطيران: «تتماشى خطة توسعة خدماتنا بين أبوظبي والرياض مع استراتيجية الاتحاد للطيران التي تهدف إلى توفير المزيد من خيارات السفر والرحلات الإضافية للضيوف كلما سمحت ظروف السوق وتوافرت الطائرات».

وتابع قائلاً: «من شأن الرحلات الإضافية أن تُلبي الطلب القوي بين العاصمتين، وتُقرّب وجهات شبكتنا العالمية إلى الرياض عبر مطار أبوظبي».

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران أطلقت خدمة رحلات منتظمة إلى الرياض في المملكة العربية السعودية عام 2004، وشهدت الطاقة الاستيعابية لتلك الوجهة نمواً مطرداً على مر الأعوام سواء من حيث زيادة عدد الرحلات أم ترقية الطائرات إلى أن وصلت لمعدل الرحلتين يومياً القائم حالياً. واعتباراً من الأول من شهر فبراير، يصبح عدد الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران أسبوعياً إلى ومن أربع مدن في المملكة العربية السعودية 70 رحلة. ونقلت الاتحاد للطيران على وجهة الرياض وحدها ما يزيد على 2.5 مليون ضيف منذ 2004. وتجدر الإشارة أن رحلات الاتحاد للطيران إلى الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام تكمّلها رحلات شركة فلاي ناس السعودية شريكة الاتحاد للطيران بالرمز التي توفر المزيد من الخيارات للمسافرين عبر خدمة رحلاتها المخصصة بين أبوظبي وكلٍّ من الرياض وجدة والدمام.