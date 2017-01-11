«كهرباء دبي» تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل

دبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي، ‬مشاركتها ‬في ‬الدورة ‬العاشرة ‬من ‬القمة ‬العالمية ‬لطاقة ‬المستقبل ‬التي ‬تنظم ‬في ‬العاصمة ‬أبوظبي، ‬وتعد ‬إحدى ‬الفعاليات ‬الرئيسة ‬ضمن «‬أسبوع ‬أبوظبي ‬للاستدامة». ‬وتشارك ‬الهيئة ‬بصفتها ‬راعي ‬الكفاءة ‬للقمة ‬التي ‬تنظمها »«مصدر«»، ‬شركة ‬الطاقة ‬المتجددة ‬متعددة ‬الأوجه، ‬في ‬مركز ‬أبوظبي ‬الوطني ‬للمعارض ‬في ‬الفترة ‬من ‬16 ‬إلى ‬19 ‬يناير ‬2017.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا مجدداً تقديم الرعاية للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 التي تعد من أبرز المنصات العالمية التي تناقش تحديات ومستقبل الطاقة، وتشكل منبراً سنوياً يجمع نخبة الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات واستكشاف فرص الاستثمار المتنامية في قطاع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعد من الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة في العالم. وتنسجم هذه الرعاية مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار بالطاقة المتجددة، حيث تتكامل الجهود المشتركة لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المستويات والممارسات العالمية، وبلورة حلول مبتكرة في مجال الطاقة، تسهم في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة».

يشارك في «القمة العالمية لطاقة المستقبل» ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، نخبة من قادة ورواد القطاعات الاستثمارية والمالية والأكاديمية والصناعية بهدف دفع عجلة الابتكار والحوار والفرص الاستثمارية والتجارية لتطوير ونشر حلول الطاقة المستدامة حول العالم. وقد استقطب المؤتمر والمعرض المصاحب له العام الماضي، نحو 600 شركة تمثل 32 بلداً، وأكثر من 30,000 مشارك من 150 دولة حول العالم.