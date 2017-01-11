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وقّع على تعهّد «التحول الكلي للطاقة البديلة» خلال قمة مراكش

المغرب ينفذ خططاً طموحة للطاقة المتجددة
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

من المقرّر أن يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفد مغربي رسمي رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تُعقد بين 16 و19 يناير الجاري، في وقت وضعت الحكومة المغربية نصب أعينها هدف الوصول إلى توليد كامل احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت المملكة المغربية التي استضافت في نوفمبر الماضي الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر قمة المناخ، إحدى الدول الثماني والأربعين التي شاركت في «منتدى هشاشة المناخ» للإعراب عن التزامها الوصول في أسرع وقت ممكن إلى هدف إنتاج كامل احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ووقّعت المملكة، إلى جانب 48 دولة من أنحاء العالم، بينها دول عربية هي تونس والسودان وفلسطين ولبنان واليمن، على تعهّد بالتزام هذه الدول تجاه الوصول بنسبة الكهرباء المولّدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 100%.

ويسعى المغرب لتحقيق مجموعة أهداف يتمثل أولها الذي وُضع في عام 2009 بتوليد 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020. وحدّدت المغرب لاحقاً نسبة قدرها 52% لعام 2030. وتُحرز البلاد تقدّماً ملحوظاً على طريق الوصول إلى هذه الأهداف، لا سيما بعد أن تمكّنت في العام الماضي 2016 من تحقيق نسبة 35% للكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.

وكانت حكيمة الحيطي، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية، قالت في تصريحات عشية انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن التغيّر المناخي، إن بلادها استطاعت في عام 2008 «وضع سياسة شهيرة في الطاقة بدأت تؤتي ثمارها بتركيب أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم»، مشيرة إلى أن المغرب أدرجت التنمية المستدامة في دستورها خلال عام 2011، وبات فيها اليوم قانون للتنمية المستدامة وخطة استثمارية خضراء. ... المزيد
     
 

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