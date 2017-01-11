ستورمز «ثالث» كأس رئيس بيلاروسيا لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

حصد فريق ستورمز، ممثل الإمارات، المركز الثالث في ختام مشاركته الناجحة بمنافسات كأس رئيس بيلاروسيا لهوكي الجليد، وتمكن الفريق من تمثيل مشرف لرياضة هوكي الجليد الإماراتية. جاءت المشاركة ضمن أجندة المشاركات الخارجية لفرق نادي أبوظبي للرياضات الجليدية المعتمدة على الصعيد الخارجي، سواء البطولات القارية والدولية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي. وحقق الفريق 3 انتصارات في البطولة، حيث تأهل عن المجموعة الأولى بجانب فريق رئيس بيلاروسيا الذي حصد لقب البطولة في النهائي على حساب فريق فنلندا، فيما نجح ممثلنا بقيادة جمعة الظاهري وكتيبة اللاعبين الشباب المدعمة بعناصر الخبرة من تحقيق فوز على الفريق السويسري بنتيجة 6-1 وعلى فريق البلقان بنتيجة 8-4، فيما خسر أمام فريق رئيس بيلاروسيا بنتيجة 7-3، ونجح في الفوز على فريق السلوفاكي بنتيجة 4-3 وحصد خلالها قائد ونجم منتخبنا الوطني جمعة الظاهري أفضل لاعب في المباراة، بعد أن قدم عرضاً مميزاً ساهم من خلاله في قلب النتيجة إلى انتصار مهم قاد به الفريق للمركز الثالث، الذي يعتبر مكسباً مهماً وسط مشاركة الفرق الأوروبية وصاحبة الخبرات الطويلة في رياضة هوكي الجليد على الصعيد العالمي.

وأشاد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بحصول فريق ستورمز على المركز الثالث في منافسات كأس رئيس بيلاروسيا، التي أكد من خلالها الفريق على التطور الكبير للعبة وعكس الصورة المثالية لرياضة الإمارات، متقدماً بالتهنئة لجميع اللاعبين لدورهم البارز في تحقيق هذا النجاح الكبير، مشيداً بحفاوة الاستقبال والإعجاب الكبير الذي حظي به الفريق من قبل فخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، الأمر الذي يؤكد مدى روابط الصداقة القوية التي تجمع الإمارات بشعوب العالم، مؤكداً معاليه أن تجربة الاحتكاك بالفرق الأوروبية تمثل أمراً مهماً لاكتساب مزيد من الخبرات والتجارب المتطورة والعمل على عكسها في مشاركاتنا الخارجية.

بدوره أكد جمعة الظاهري كابتن الفريق أن المشاركة في البطولة سنوياً تأتي ضمن اتفاقية الشراكة مع نادي الرئيس الرياضي البيلاروسي لهوكي الجليد، مبيناً أن التواجد بمثل هذه البطولات يساعد على توسيع نطاق مشاركات الفريق الخارجية وتأكيد مكانته القارية والعالمية، مشيداً بالعروض المميزة التي قدمها الفريق خلال المباراتين الأولى والثانية، والتي أكدت على المستوى المتقدم الذي تعاصره اللعبة، ومهارة لاعبي الإمارات وإمكانياتهم المتطورة.

ونوه بأن المشاركة في البطولة تعتبر مكسباً مهماً نتيجة لقوة الفرق الأوروبية المشاركة في الحدث، موضحاً أن جمهورية بيلاروسيا تحتل المركز السابع في التصنيف العالمي المعتمد من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، الأمر الذي يعزز مساعي النجاح وفرص التقدم لرياضة هوكي الجليد الإماراتية المتواجدة دائماً في البطولات التي تقام في بيلاروسيا.