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عدد الدول المشاركة يتجاوز التوقعات بالجولة الرابعة

1564 لاعباً ولاعبة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أغلق باب التسجيل للمشاركة في الجولة الرابعة من جولات أبوظبي جراند سلام في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وفاقت أعداد الراغبين في الوجود في الحدث كل التوقعات، حيث بلغ عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين رسمياً 1564 لاعباً ولاعبة، بزيادة قدرها ما يقرب من 600 عن الأعداد المنتظرة، كما وصل عدد الدول المشاركة إلى 54 دولة للمرة الأولى في جولات أبوظبي جراند سلام منذ انطلاقها في العام الماضي.

البطولة تقام للمرة الأولى في عاصمة الجو جيتسو العالمي «أبوظبي» بعد إدراجها ضمن الجولات في النسخة الحالية، وستقام في صالة أيبيك أرينا يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث تبدأ منافسات الجمعة في الثانية بعد الظهر وتم تخصيصها للاعبين واللاعبات دون البدلة، فيما ستبدأ منافسات اليوم الثاني في الساعة الحادية عشرة صباحاً، والتي تم تخصيصها لمنافسات البدلة في الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، ومن المنتظر أن تقام النزالات على 9 أبسطة بشكل متوازٍ في وقت واحد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي فاقت كل التوقعات.

من ناحيته، أكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن هناك مفاجأتين في البطولة للمرة الأولى تتعلق الأولى بشكل الأبسطة وطريقة وضعها الذي سيكون مثيراً ولافتاً للانتباه، والثانية تتعلق بطريقة النقل التليفزيوني التي ستشهد طفرة لإمتاع الجماهير خلف الشاشات، لا سيما أن أكثر من 13 محطة تلفزيونية سوف تنقل الحدث لما يزيد على 300 مليون مشاهد حول العالم.

وأضاف: عدد اللاعبين الذين سجلوا أسماءهم رسمياً للمشاركة في الجولة الرابعة هو 1952 لاعباً، وعدد اللاعبات هو 512 لاعبة، وعدد الدول المشاركة هو 54 دولة تتقدمهم الإمارات بـ459 لاعباً ولاعبة، وهو رقم قياسي يتحقق للمرة الأولى بعد أن كانت تنحصر مشاركاتنا من قبل بين 15 و30 لاعباً ولاعبة، كون الجولات كانت تقام في لوس أنجلوس وطوكيو ولندن وريو دي جانيرو، وتأتي البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد المشاركين برصيد 156 لاعباً ولاعبة، تليها كولومبيا بـ 58، وتضم بعثة السعودية 19 لاعباً، والبحرين 15 لاعباً، وكل من مصر والأردن وإيران وأميركا وروسيا بـ 14 لاعباً ولاعبة، وبريطانيا 13 لاعباً، بالإضافة إلى لاعبين ولاعبات بأرقام متباينة من كل من الكويت وكندا وفرنسا والعراق وأستراليا واليابان والسودان ولبنان وسويسرا وقطر.

وعن أعداد اللاعبين بحسب الأحزمة قال البحري: سيشارك في فئة الحزام الأسود 222 لاعباً ولاعبة، وهو رقم كبير يعكس مدى اهتمام الأبطال المصنفين الأوائل على العالم بالمشاركة في جولة أبوظبي، ويعطي مؤشراً بأن المنافسات سوف تكون نارية على المراكز الأولى، فيما يقتصر عدد المنافسين بالحزام البني على 89 لاعباً ولاعبة، وفي الحزام البنفسجي على 113 لاعباً ولاعبة، وفي الحزام الأزرق 413 لاعباً ولاعبة، وفي الحزام الأبيض 727 لاعباً ولاعبة. ... المزيد
     
 

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