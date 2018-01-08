مقتل 26 إرهابياً في أفغانستان

كابول (د ب أ)

قتل تسعة إرهابيين على الأقل من حركة طالبان في عملية نفذتها قوات تابعة لمديرية الأمن الوطني بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وأضافت المديرية في بيان أمس أن أكثر من 18 إرهابياً آخرين أصيبوا. وجرى تنفيذ العملية بمنطقة جارمسير بالاقليم لتطهيرها من المتمردين. وتم اعتقال ثلاثة من القادة المحليين من طالبان. وأضاف البيان «صادرت القوات أيضا بعض الأسلحة والمتفجرات، خلال العملية».

إلى ذلك، قتل وأصيب 17 إرهابياً على الأقل، خلال غارات جوية بإقليم أوروزجان جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الغارات الجوية الجديدة جرى تنفيذها قرب مدينة تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزجان. وقال بيان من الوزارة إن عشرة إرهابيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون وتم تدمير بعض أسلحتهم وذخائرهم خلال الغارة الجوية.