وقفة أمام مستشفى ألماني ضد المرشح لخلافة خامنئي



تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018 هانوفر (وكالات) نظم معارضون إيرانيون وقفة احتجاجية أمام مستشفى خاص في هانوفر بألمانيا، بعد وصول رئيس مجلس «تشخيص مصلحة النظام» رئيس الإيراني القضاء السابق محمود هاشمي شاهرودي لإجراء عملية جراحية. ونقل رئيس مصلحة تشخيص النظام إلى ألمانيا للعلاج، أمس الأول، بعد تدهور حالته الصحية، وبدأت الاحتجاجات ضده عقب وصوله بعدة ساعات. وشاهرودي (65 عاماً)، مرشح لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي. ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تطالب بإسقاط نظام الملالي، الذي ظل يمارس أبشع أنواع القمع على الشعب منذ نحو 40 عاماً ليضمن البقاء.