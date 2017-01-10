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تدشين أولى الرحلات البحرية من المكلا إلى سقطرى
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017

سقطرى (وكالات)

وصلت إلى ميناء حولاف بمحافظة سقطرى أمس، السفينة السياحية «ميد دريم» في أولى رحلاتها من المكلا إلى الأرخبيل. وقال محافظ سقطرى اللواء سالم السقطري إن تدشين الرحلات الأسبوعية من وإلى الجزيرة، سيساهم في تخفيف معاناة أبناء المحافظة، ويعمل على تنشيط زيادة الحركة السياحية إلى المحافظة، بعد انقطاع جراء الأوضاع التي تعيشها البلاد. ولفت إلى ما يتمتع به الأرخبيل، من أجواء مناخية مختلفة ومناظر طبيعية، ويضم المحميات السياحية والبيئية. وحملت السفينة «ميد دريم»، أكثر من 200 شخص، من أبناء المحافظة والإعلاميين وطلاب الجامعات.

     
 

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