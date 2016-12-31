مدير منتدى الاقتصاد العالمي يدعو إلى تحسين العلاقات مع روسيا

برلين (د ب أ)

دعت قيادة منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي السويسرية إلى تحسين العلاقات مع روسيا. وفي تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، قال فيليب روسلر، مدير المنتدى، إن وضع بداية جديدة في هذه العلاقات سيكون أمرا مهما في «مثل هذا الموقف المعقد».

وأوضح وزير الاقتصاد الألماني السابق أن الحياة في أوروبا لا يمكن أن تسير إلا بالتعاون وليس بالمواجهة، مشيرا إلى أنه حان الوقت للجانبين ليبعثا بإشارات بهذا المعنى.

ورأى النائب السابق للمستشارة أنجيلا ميركل أنه كان يجب النظر إلى أن إرساء التفاهم الدائم على مستوى القارة الأوروبية، ومع روسيا أيضا باعتباره أمرا ضروريا أولا، وثانيا باعتباره مسألة تخص الأوروبيين في المقام الأول وليس الأميركيين، كما أنه كان يجب توجيه السياسات الأوروبية على هذا الأساس.

ووصف روسلر، روسيا بأنه بلد ظل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، شديد الأهمية، وانتقد السياسة الأوروبية لأنها لم توضح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كيفية التعامل مع بلد له مثل هذه الأهمية.

وفي إشارة إلى أزمات حالية، ومن بينها الوضع في سوريا، قال روسلر:«واليوم نرى أي صراعات يمكن أن تنجم عن هذا الفشل».

وقبل وقت قصير من انعقاد المؤتمر السنوي للمنتدى في منتجع دافوس السويسري، أعرب روسلر عن رفضه لتمديد العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن العقوبات يعاني منها أطراف غير معنية كما أنها تؤثر على الاقتصاد الأوروبي.