بطولة فزاع للصيد بالصقور تقدم نجوم المستقبل

دبي (الاتحاد)

نجحت بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى مسابقات الموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، تأكيد دورها في بناء أجيال المستقبل الواعد في رياضات الأجداد، وشهدت مسابقات الناشئين مشاركة كبيرة وتنافسا قويا لتحقق الهدف الاستراتيجي من إقامتها عبر تشجيع الناشئة، بمشاركة 109 طيور ووسط حضور أعداد كبيرة من الصقارين الصغار الذين تواجد معهم آباؤهم لتشجيعهم على ممارسة هذه الرياضة التراثية وكيفية التعامل مع الصقور وأسرار تسجيل سرعات عالية، وأقيمت المنافسات لفئتي تبع وحش وجير تبع بمجموع 4 أشواط.

وفي شوط تبع وحش - السيارة، حقق المركز الأول حمد راشد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بواسطة الطير 54 الذي قطع المسافة بزمن 19.790 ثانية، وجاء بالمركز الثاني مبارك راشد سعيد الكندي بواسطة الطير «مبارك» بزمن 20.270 ثانية، وحقق المركز الثالث حمدان خليفة أحمد الكندي بالطير «صاروخ» في زمن 20.309 ثانية.

وفي شوط تبع وحش - النقدي، حقق المركز الأول حمدان خليفة أحمد الكندي بواسطة الطير «أتش 2161» الذي سجل زمنا 19.959 ثانية، وجاء بالمركز الثاني عيسى سعيج المنصوري بواسطة الطير «غازي» بزمن 20.649 ثانية، وحل بالمركز الثالث مبارك راشد الكندي بواسطة الطير «حليان» محققا زمن قدره 20.78 ثانية.

وفي شوط جير تبع - النقدي، حقق المركز الأول غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي بالطير «رينبو» الذي سجل زمنا وقدره 17.741 ثانية، وبالمركز الثاني سلطان حمد أحمد بن الشيخ مجرن بواسطة الطير 10 بزمن 17.801 ثانية، وبالمركز الثالث مبارك راشد الكندي بواسطة الطير «تي 81» الذي حقق زمنا قدره 18.087 ثانية.