ختام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي

شمسه سيف (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة كل من نادي أبوظبي والعين للسيدات، اختتمت أمس منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد في نسختها الرابعة، وتوج الأرميني سلافيك هايرابيتيان بالمركز الأول في فئة الأولاد الكبار، في حين فازت الأرمينية إيمي بيلتونين بالمركز الأول في فئة الفتيات الكبار، ولدى فئة الفتيان الصغار حسم الكازاخستاني نيكيتا مانكو اللقب واختتمت جولات البطولة بفئة الفتيات الصغار بفوز النمساوية أولقا ميكوتينا.

وفي البطولة الوطنية التي تقام سنوياً ضمن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج على الجليد توجت البطلة زهرة لاري بالمركز الأول في فئة السيدات الكبار تلتها هدى بدران في المركز التالي أما في فئة الفتيات الصغار فقد حازت على اللقب المتزلجة أميرة مبارك التي قدمت أداءً استثنائياً هذه السنة.

وفي فئة المبتدئين الأولاد حصل على ميدالية المركز الأول المتزلج الإماراتي ذياب الدرمكي وقد عبروا جميعاً عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة التي تعد أهم محطات نجاحهم.وكانت نتائج اليوم الأول من البطولة قد أسفرت عن فوز ثيا أبو ديوان بلقب الأشبال لفئة الإناث، وتوج القبرصي إيجور كامايف بالمركز الأول لفئة الفتيان، فيما نالت الروسية بولينا مويسيفا صدارة فئة الفتيات، وفي منافسات اليوم الثاني، جاءت بالمركز الأول لفئة المبتدئين الأساسية «أ» الروسية كسينيا إيرشوفا، كما حل المتزلج الإماراتي ذياب الدرمكي في المركز الأول بالفئة نفسها على مستوى الذكور، فيما تصدرت الإسبانية كلارا فيرناندير فئة المبتدئين الأساسية «ب»، أما في فئة المبتدئين المتقدمة فقد كان المركز الأول من نصيب الروسي فلاديسلاف بانتيلييف.

وفي اليوم الثالث للبطولة توج الروسي فلاديسلاف بانتيليف بالمركز الأول لفئة المبتدئين المتقدمة للفتيان، فيما حل ثانياً الإسباني إريك بوسكيت، وفي فئة المبتدئين المتقدمة إناث حققت الإيرلندية إليزابيث قولدنج المركز الأول، وجاءت أناديا جولبياني من جورجيا في المركز الثاني، أما في المركز الثالث فكان من نصيب داريا فدوفينا من كازختستان. وتقدمت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بخالص الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لما لهما من بصمات واضحة ودور مميز لنجاح البطولة في نسختها الرابعة، وإلى ما حققته الفتاة الإماراتية من مشاركة مشرفة في البطولة.

وقالت: «فخورون بما لاقته النسخة الحالية من كأس «أم الإمارات»، للتزلج الاستعراضي على الجليد، والتي خرجت بأبهى صورها من كافة الجوانب وبالشكل اللائق محلياً ودولياً، نعتز لما وصلت إليه بنت الإمارات من إنجازات وحضور وخبرات لافتة مكنتها من إعلاء راية الوطن عالية شامخة في هذا المحفل الدولي الذي يستقطب متزلجات ومتزلجين من مختلف دول العالم، وأثنت على المشاركين الأربعة في الحدث وهم زهرة لاري وهدى بدران وأميرة مبارك والمتزلج ذياب الدرمكي».

وأشادت بالدور الذي لعبته الأكاديمية خلال الأعوام الماضية، والذي كان له الأثر الكبير في تطوير قطاع الرياضة النسائية في الدولة، وعلى صعيد التنمية المجتمعية للمرأة الإماراتية، خصوصاً فيما يتعلق بصحتها البدنية وتفاعلها من خلال النشاط الرياضي مع باقي مكونات المجتمع عبر مختلف البطولات والأنشطة التي تستضيفها وترعاها الأكاديمية.

من ناحيتها أعربت رقية كوكران مديرة التزلج الاستعراضي باتحاد الرياضات الجليدية عن سعادتها بنخبة الحكام الذين انضموا لتحكيم البطولة هذه السنة وقالت: بعض الحكام كانوا قد شاركوا معنا في النسخ السابقة وهم يحرصون أن ينضموا إلينا في كل سنة بالإضافة إلى حكام جدد أيضاً، وقد أعربوا جميعاً عن رضاهم بهذه التجربة وسعادتهم بالمشاركة ونحن نحرص دائماً على أن نستمع لتوجيهاتهم من أجل تحسين مستوى البطولة في كل سنة واستقطاب المزيد من المشاركات.