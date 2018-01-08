ختام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي

شمسه سيف (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة كل من نادي أبوظبي والعين للسيدات، اختتمت أمس منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج الاستعراضي على الجليد في نسختها الرابعة، وتوج الأرميني سلافيك هايرابيتيان بالمركز الأول في فئة الأولاد الكبار، في حين فازت الأرمينية إيمي بيلتونين بالمركز الأول في فئة الفتيات الكبار، ولدى فئة الفتيان الصغار حسم الكازاخستاني نيكيتا مانكو اللقب واختتمت جولات البطولة بفئة الفتيات الصغار بفوز النمساوية أولقا ميكوتينا.
وفي البطولة الوطنية التي تقام سنوياً ضمن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج على الجليد توجت البطلة زهرة لاري بالمركز الأول في فئة السيدات الكبار تلتها هدى بدران في المركز التالي أما في فئة الفتيات الصغار فقد حازت على اللقب المتزلجة أميرة مبارك التي قدمت أداءً استثنائياً هذه السنة.
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وفي اليوم الثالث للبطولة توج الروسي فلاديسلاف بانتيليف بالمركز الأول لفئة المبتدئين المتقدمة للفتيان، فيما حل ثانياً الإسباني إريك بوسكيت، وفي فئة المبتدئين المتقدمة إناث حققت الإيرلندية إليزابيث قولدنج المركز الأول، وجاءت أناديا جولبياني من جورجيا في المركز الثاني، أما في المركز الثالث فكان من نصيب داريا فدوفينا من كازختستان. وتقدمت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بخالص الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان لما لهما من بصمات واضحة ودور مميز لنجاح البطولة في نسختها الرابعة، وإلى ما حققته الفتاة الإماراتية من مشاركة مشرفة في البطولة.
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وأشادت بالدور الذي لعبته الأكاديمية خلال الأعوام الماضية، والذي كان له الأثر الكبير في تطوير قطاع الرياضة النسائية في الدولة، وعلى صعيد التنمية المجتمعية للمرأة الإماراتية، خصوصاً فيما يتعلق بصحتها البدنية وتفاعلها من خلال النشاط الرياضي مع باقي مكونات المجتمع عبر مختلف البطولات والأنشطة التي تستضيفها وترعاها الأكاديمية.
من ناحيتها أعربت رقية كوكران مديرة التزلج الاستعراضي باتحاد الرياضات الجليدية عن سعادتها بنخبة الحكام الذين انضموا لتحكيم البطولة هذه السنة وقالت: بعض الحكام كانوا قد شاركوا معنا في النسخ السابقة وهم يحرصون أن ينضموا إلينا في كل سنة بالإضافة إلى حكام جدد أيضاً، وقد أعربوا جميعاً عن رضاهم بهذه التجربة وسعادتهم بالمشاركة ونحن نحرص دائماً على أن نستمع لتوجيهاتهم من أجل تحسين مستوى البطولة في كل سنة واستقطاب المزيد من المشاركات.