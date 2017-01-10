فنون الخط والعمارة والنقطة الذهبية في مساجد الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في بادرة لافتة، تستعيد الدور الحضاري والثقافي للمسجد، تقيم إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ضمن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية بدورته التاسعة عشرة، ومن خلال برنامج «كتاتيب»، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتعلقة بالفنون الإسلامية والخط العربي. وفي هذا السياق، تم عرض فيلم وثائقي عن فن العمارة الإسلامية، في مسجد كعب بن مرة، بمنطقة المدام، بإشراف شاهر الطريف، ألقى الضوء على فن العمارة الإسلامية، وخصائصها البنائية، وطابعها الخاص المميز في العناصر المعمارية والزخارف النباتية.

كما أقيمت محاضرة «دراسة في بناء التركيب عند مصطفى راقم»، ألقاها أنس فتوحي في مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، علاوة على الورش التالية: ورشة «البنيان في خط الثلث» في مسجد «النور» بإشراف مصطفى العبيدي، ورشة «النقطة الذهبية وعلاقتها في البناء التركيبي للوحه الفنية» في مسجد الرشد في البطائح بإشراف منصور سيد، ورشة «كيف نميز بين الخطوط» في مسجد «عمار بن ياسر» في منطقة الجزات بإشراف أيمن غزال، ورشة «نماذج وتكوينات خطية أثرت في البنى المعمارية والترتيب الداخلي للبيوت» في مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر بمنطقة العزرة بإشراف جلال المحارب، ورشة «كيفية بناء تصميم اللوحة في خط الثلث» في مسجد السلف الصالح بمنطقة الجرينة بإشراف حسام أحمد.

يذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر لغاية 24 يناير الجاري.