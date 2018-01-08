الجزيرة و الوحدة «ديربي الظروف الصعبة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يأتي «ديربي» العاصمة أبوظبي بين الجزيرة والوحدة هذا المساء في ظروف صعبة للغاية على الفريقين، خاصة الجزيرة، لاسيما وأن اللقاء يأتي بعد يومين فقط من نهائي كأس الخليج بين الإمارات وعمان وخوض عدد من لاعبي الفريقين مباراة النهائي، إضافة إلى المشاركة في البطولة بشكل عام، الأمر الذي يعني أن هناك بعض الوجوه المهمة التي سوف تغيب عن المباراة هذا المساء.

ويعد ديربي «المعاناة» صعباً للغاية على مدربي الفريقين، خاصة تين كات مدرب الجزيرة، الذي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات، وأيضاً بسبب حالة الإرهاق، لاسيما وأن الجزيرة خاض 9 مباريات في أقل من شهر، وهناك من خاض 10 مباريات في المدة نفسها مثل مهاجم الفريق علي مبخوت.

على الجهة الأخرى يعاني «العنابي» أيضاً من بعض الغيابات بسبب الإيقافات، على رأسهم القائد إسماعيل مطر ومراد باتنا، كما أنه من المرجح أن يفتقد الفريق لمجهودات محمد المنهالي، الذي شارك في جميع مباريات المنتخب الوطني بكأس الخليج بالكويت ويعاني من حالة إرهاق شديدة.

وليست الظروف الصعبة على الفريقين هي الوحيدة التي ستجعل من لقاء هذا المساء لقاء خاصاً ومتفرداً، حيث إن تقارب الفريقين في الرصيد والمركز بجدول ترتيب دوري الخليج العربي يجعل من الفوز هدفاً واحداً لكل طرف، حيث يفصل بينهما أربع نقاط لصالح «العنابي»، الذي يمتلك 20 نقطة في المركز الثالث بالترتيب العام، فيما يمتلك الجزيرة 16 نقطة في المركز الخامس بين فرق البطولة.